Polisen stoppade en bil på länsväg 128, i höjd med Sävsjö, under den gångna helgen. I fordonet fanns en större mängd koppar som polisen misstänkte var stulet. De två personerna i bilen, två män i 40- respektive 50-årsåldern, greps därför av polisen.

– Kopparn i bilen visade sig mycket riktigt vara stöldgods, säger Ola Svensson, vid polisen på Höglandet.

Under lördagen fick polisen in en anmälan om stöld på Skogskyrkogården i Nässjö. Godset i den stoppade bilen visade sig komma just från kyrkogården, enligt polisen.

Den misstänkte duon anhölls under helgen misstänkt för stöld. Men männen har nu släppts på fri fot.

– Åklagaren utfärdade villkorlig dom och böter till dem innan de fick gå, berättar Ola Svensson.

Det är oklart vilken summa de båda männen ska böta.