Det finländska rockbandet Von Hertzen Brothers beskrivs spela melodiös progressivbetonad rock som består av de tre bröderna Jonne, Kie och Mikko von Hertzen.

2001 släppte de sin första skiva Experience. Senaste albumet släppte de 2017 med namnet War is over. I maj står de på scen på Rosfest-festivalen i USA. De kommer till stadsfesten 31 augusti.

2012 bildades bandet I Am Nova. Gruppen beskrivs som ett indierockband och består av Carl-Oscar Korenado och Jonathan Larsson. De har sedan dess släppt låtarna I Need, Strangers, Show me what you got, Touch her hips samt Good enough.

Duon beskrivs som en energisk live-akt och har bland annat öppnat för Norlie & KKV, Tomas Stenström och Timo Räisänen. Lördagen den 31 augusti uppträder de på Eksjö stadsfest.

