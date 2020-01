Under måndagsnatten den 9 december upptäcktes ett misstänkt föremål på Södra Kyrkogatan i centrala Eksjö. Under morgonen kallade polisen in nationella bombskyddet. De kunde konstatera att föremålet var skarpt.

Ett större område kring platsen spärrades av. Vid 09-tiden var sprängladdningen desarmerat. Polisen har tidigare talat om att sprängladdningen bestod av ett kilo sprängdeg.

Rickard Finndahl, chef för grova brott-gruppen på Höglandet, berättar under onsdagsförmiddagen att två personer är anhållna. De två männen, som är hemmahörande i Stockholmsregionen, är i 20-årsåldern och 30-årsåldern. De är misstänkta för försök till allmänfarlig ödeläggelse.

– Vi har kunnat lokalisera de här personerna till ett boende i Stockholm. Det var ett ingripande som gick lugnt till väga, säger han.

Okända i systemet

Det har varit ett intensivt utredningsarbete som skett i samarbete med polis och åklagare i Stockholm.

– Det har gjort att vi har lyckats få fram två personer som är skäligen misstänkta. Personerna har inte förekommit hos oss, polisen, tidigare utan är för oss okända i våra system, säger Rickard Finndahl.

Nu väntar en häktesförhandling, under torsdagen eller fredagen. Den kommer äga rum i Stockholm.

Kan du säga varför sprängladdningen placerades i Eksjö?

– Från polisens sida har vi en teori om varför den har placerats där. Nu har vi de här två personerna anhållna som vi hoppas ska kunna ge en klarare bild av motivet. Jag går inte in närmare på motivet eller anledningen, säger Finndahl.

Har personerna någon koppling till Eksjö?

– Jag går inte in på kopplingar till Eksjö, det är sekretess på den biten.

Söker fortfarande tipsare

Ett arbete med Försvarsmakten har inletts. De ska titta närmare på sprängladdningen och ge ett expertutlåtande.

Polisen har tidigare gått ut med att de har sökt personen som larmade SOS om händelsen, men man har fortfarande inte fått tag i personen.

– Det är någonting som vi fortfarande jobbar på. Den personen är givetvis intressant, säger Rickard Finndahl.

Rickard säger också att han inte tycker att Eksjöborna behöver vara oroliga.

– Från polisens sida känns det alltid bra att få två personer anhållna. Det kan hända saker som gör att de inte fortsatt är det, men det är ändå en indikering på att vi är på rätt spår, säger han.

