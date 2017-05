Ett tekniskt fel påverkade fem kommuner på Höglandet sedan tidigt på söndagsmorgonen.

FAKTA: För att nå hemtjänsten För att nå hemtjänst/hemsjukvård direkt finns följande nummer: Vetlanda 072-205 31 50 .. .. FAKTA: För att nå hemtjänsten För att nå hemtjänst/hemsjukvård direkt finns följande nummer: Vetlanda 072-205 31 50 Nässjö 073-595 59 53 Sävsjö 070-376 37 20 Källa: Räddningstjänsterna i RäddSam F

Enligt pressmeddelande från Räddningstjänsterna i RäddSam F på Höglandet har Höglandets IT störningar i sin leverans för IT-tjänster till Nässjö, Vetlanda, Sävsjö, Eksjö samt Aneby störningar.

Detta innebar följande:

Samtliga höglandskommuners webbsidor och intranät låg nere

Majoriteten av verksamhetssystemen låg nere

Telefonin för Vetlanda och Sävsjö hade störningar

— Nässjö och Vetlanda har nedsatt funktion i trygghetslarmen, sa Jenny Kongseryd, chef för chefen för Höglandets IT.

Trygghetslarmen i Nässjö påverkades och det var mindre störningar för trygghetslarmen i Vetlanda

— Det är en allvarlig situation. Jag hoppas att det inte dröjer för länge innan det fungerar igen, sa Vetlandas vård- och omsorgschef Anna-Lena Krohn.

Hon berättade att hemtjänstens personal nås av alla trygghetslarm och kan avläsa på larmkoden varifrån larmet kommer men de kan inte ringa ut till de som larmat.

— Vi åker därför på alla larm, sa Anna-Lena Krohn.

Hemtjänstgrupperna informerades via e-post och kommunicerade även med varandra via privat mobil och sms.

Felet uppstod först i Sävsjö kommun som fick problem med strömförsörjningen. När det senare kom igång var Höglandets IT tvungna att starta om en rad stora system vilket tog tid.

Det är Höglandskommunernas leverantör av IT-tjänster som arbetade med att åtgärda felen.

Under söndagskvällen kvarstod problemet med kommunsajterna men ansvariga för IT jobbade hårt med problemet och sa även att de skulle jobba hela natten om det behövdes. Extra personal kallades in för att täcka upp under de timmar tekniken strulade.