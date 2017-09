Viktor Lundberg har under en och en halv vecka haft try out med HA74. På tisdagskvällen lämnade Sävsjölagets sportchef Tobias Ståhlgren besked om att Lundberg blir kvar säsongen ut.

– Vi tycker att vi ser en spelskicklig back med offensiva kvaliteter och ett bra skott, säger Ståhlgren.

Lundberg spelade i fjol för Kalmar och Lund i hockeytvåan och tar nu alltså samma väg uppåt i seriesystemet som HA74 har gjort.

Ståhlgren berättar att backsidan har varit prio att förstärka.

– Vi var ju sju från start att sedan har vi fått två skador så det har ju varit kort om folk och vi är nog i behov att förstärka ännu mer men har inget klart i dagsläget.

Ni har en back till på try out, Kevin Kallonen, hur blir det med honom?

– Han kommer att vara kvar och spela matcherna på fredag och söndag, sen kommer vi att ge honom ett besked på måndag.

Samtidigt har ytterligare en spelare funnit med på HA74:s träningar i veckan. Noa Lindqvist Muci, som tidigare haft try out med Tranås, är och visar upp sig i Sävsjö ishall.

– Han är med och tränar denna vecka och vi tar ett beslut senare om honom.

Skadelistan är nu mindre. Marcus Ejdegård och Alexander Stensson är tillbaka fullt ut och Kristian Frisk och Pontus Hedståhl finns med i träning. De två sistnämnda är inte redo för match ännu. Samtidigt är Thim Skoog, Mikael Roslund och Rasmus Jonsson fortfarande skadade.