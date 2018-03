Ungefär 50 ungdomar medverkar, här finns blåsare, stråkar, slagverk, gitarrister, dansare och en sångsektion, som tillsammans med Sharon Dyall ska bjuda på en fartfylld konsert.

Vi hälsade på under fredagens övning då programmet finslipades under ledning av Anders Gustavsson. Det är också han som kläckt idén om en Motownkonsert med just Sharon Dyall som gästartist.

– Det är så utvecklande för ungdomarna att medverka i en sådan här konsert. Det viktigaste är att det är roligt för dem, säger han.

Musikglädje

Annons

Anders Gustavsson och Kulturskolans rektor Fredrik Bodin utlovar en eftermiddag med genuin musikglädje.

– Det kommer att bli jättebra och det är fantastiskt att se när yngre musiker spelar med de lite äldre. Sharon kommer inte att sjunga alla nummer, det blir även lokala solister, vilket är jättekul.

De medverkande går i sjätteklass och uppåt. Deltar gör Stora stråkorkestern, Kulturskolans storband, afrogruppen samt en kör från gymnasiet.

Ett tomrum

Konserten ersätter Kulturskolans melodifestival som arrangerats i 15 år, fram till 2016. Förra våren blev det tomt, tyckte lärarna och så föddes idén om denna konsert.

Så något om Motown:

– Det är ett amerikanskt skivbolag vars musik har blivit stilbildande. Den har haft stor betydelse för utvecklingen av soulen, säger Anders Gustavsson.