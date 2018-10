I ett medborgarförslag till Tranås kommun framför en Tranåsbo önskemål om att kollektivtrafiken mellan Tranås och Jönköping ska bli bättre. Han påpekar bland annat att Tranås och Jönköping faktiskt ligger i samma län, men att det ändå finns bättre förbindelser till och från Linköping, i Östergötland.

Enligt Tranåsbon går tre direkttåg till Linköping på morgonen och lika många tillbaka till Tranås efter arbetsdagens slut. Resan tar cirka 40 minuter.

Till Jönköping är enda direktförbindelsen på morgonen en busstur via Gränna, en resa på över en timme. När det sedan är dags att ta sig hem igen på eftermiddagen finns två direktförbindelser – ett tåg samt en buss som går via Aneby. Båda turerna tar över en timme och Tranåsbon påpekar i sitt förslag att resan via Aneby tar längre tid i praktiken än vad tidtabellen anger.

I förslaget framhåller Tranåsbon att det faktiskt arbetspendlar fler till Jönköping än Linköping och hänvisar till kommunens egna siffror – 289 pendlar till Jönköping och 254 till Linköping. Han framhåller även miljöaspekten och att bra kollektiva förbindelser till och från stan skulle gynna Tranås som boendekommun.

Jönköpings länstrafik är en regional verksamhet, men Tranåsbons förslag riktar sig alltså till Tranås kommun. Han vill att kommunen arbetar för att minst ett direkttåg – i vardera riktning – ska gå under rusningstrafik och dessa förbindelser ska vara utan ett längre stopp i Nässjö.

Sedan önskar Tranåsbon även att direktbussen som går via Aneby på eftermiddagen i stället ska gå via Gränna, precis som på morgonen, då Anebyhållet tar längre tid.