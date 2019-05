Tranåsbandet tillbaka där det började – 80-talsfest på Plan B

En nostalgitripp tillbaka till 80-talet där främst syntpopen är i centrum väntar på Plan B. Duon The Lovers of Valdaro inleder sin sommarturné i Tranås. Spelar gör även Children within som inte bara gör första spelningen på flera år, utan dessutom är tillbaka där allting en gång började för nästan 30 år sedan.