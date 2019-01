Taif samlade in 119 900 burkar under 2018 och kom på nionde plats totalt i Sverige. Tävlingen vanns av skånska Pingvin Rugby Club som samlade in hela 187 000 burkar.

Det är den bästa placeringen hittills i Föreningskampen för Tranåsklubben och även förra året var Taif bäst i Jönköpings län.

Klättrat i listan

Tranåsklubben placerade sig då på 21:a plats i Sverige med totalt 70 650 burkar och flaskor. Året dessförinnan var siffran 49 500 i insamlingen.

– Det är alltid kul att vara topp 10 i Sverige och vi har jobbat målmedvetet med insamlingen i flera år inom föreningen. Sedan har vi Åke Olsson som gör ett jättejobb och han verkar fortfarande på tårna, det är viktigt att ha sådana eldsjälar i en förening, säger Patrik Månsson i Taif-hockeyn.

Tranåsklubben belönas med 5 000 kronor i prispengar för sin placering, men den stora förtjänsten är ersättningen för samtliga burkar och PET-flaskor de samlar in – även för skadade och privatimporterade burkar som inte ger någon pant.

Bra för miljön

Över 2 000 föreningar deltog i 2018 års upplaga av Föreningskampen och tillsammans samlade de in över 20 miljoner burkar och PET-flaskor.

– Det pratas mycket miljö i dessa tider och det här ger ju en dubbel vinst. Insamlingen gynnar både föreningar och miljön och vi ska fortsätta kämpa med att samla in tomburkar. Tranåsborna är mer än välkomna att hjälpa oss med bidrag och vi vill alltid bli bättre. Det är precis som i idrottens värld, man kämpar hela tiden för att utvecklas och bli bättre, säger Patrik Månsson.

Även Sommens AIF är framgångsrika i Föreningskampen. Idrottsföreningen kom på 46:e plats i Sverige med sammanlagt 56 700 insamlade brukar och PET-flaskor.