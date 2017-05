Under onsdagens blev det klart att Tranås AIF skriver utvecklingskontrakt med fyra killar från juniorlaget. Det handlar om backarna Isak Beurling och August Alexandersson samt forwardsduon Lukas Isaksson och Edvin Karlsson.

Alla fyra har redan vid något tillfälle varit med i matchtruppen i hockeyettan.

Nu ges de möjligheten för ytterligare spel med A–laget.

– Vi har gett dessa spelare utvecklingskontrakt då vi ser en framtid i dessa killar och vi ska verkligen ge dem de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas. De är fortfarande unga och utvecklingsbara och de kommer att träna med oss och också ges möjligheten för spel med A-laget, vi ska hitta en bra stimulans för dem på rätt nivå vilket kan innebära utlåningar under säsongen samtidigt som skador och sjukdomar alltid uppstår under en säsong, de kommer även få möjlighet att visa upp sig med A-laget under träningsmatcherna, säger Tranås AIF:s sportchef Stefan Fransson till klubbens hemsida.

Edvin Karlsson och Lukas Isaksson är de mest meriterade spelarna ur kvartetten. Forwardsduon noterades för sju matcher var i Hockeyettan under förgående säsong och ingen har väl glömt bort Edvin Karlssons straffavgörande mot Vimmerby.

Lukas Isaksson lirade även en match i play off–spelet.