– Det är ju det här som jag kämpat för länge. Det ska bli kul att vara med i fullmäktige och kunna påverka besluten, säger Curt Carlsson, som även sitter som ordförande i Landsbygdsrådet.

Genom personkryssen kan väljarna ge politikerna en direktplats till fullmäktige.

Minst 50 röster

Kravet är att kandidaten får minst 50 kryss och minst fem procent av partiets röster.

Liberalerna har två mandat i fullmäktige och det ena platsen är vikt för partiets förstaman Erik Nygård som fick flest personröster (78 röster/12 procent).

Curt Carlsson hamnade på andra plats bland Liberalernas kandidater med totalt 62 röster (drygt 10 procent av rösterna).

– Jag stod på femte plats på Liberalernas vallista och jag var tvungen att göra något för att ha chans att komma in i fullmäktige. Det var därför som jag drev en egen personvalskampanj där jag berättade om vilka frågor som jag vurmar lite extra för.

Vilka frågor vill du driva?

– Jag har jobbat med landsbygdsfrågor i fem år och vill så klart lyfta fram det ämnet lite mer, sedan är jag företagare och ekonom. Jag vill ha ordning och balans i kommunen, säger Curt Karlsson.

Det skedde en hel del förändringar i Liberalerna under den senaste mandatperioden. Erik Nygårds gick in som ordinarie i fullmäktige och Kurre Carlson och Lars Saxholm har delat på partiets andra fasta mandatplats som ersättare.

Alla som kryssades in

Här är alla politiker som kryssades in i fullmäktige: Björn Forsell (SD) 753 röster/31,09 procent, Anders Wilander (M) 634/24,69, Mikael Stenquist (S) 474/12,80, Jennie Saxfeldt (M), 149/5,80, Leif Andersson (C) 142/14,59, Mats Antonsson (KD) 109/11,71, Karin Sissek (V) 103/16,80, Erik Nygårds (L) 78/12,70, Kew Nordqvist (MP), 70/13,26, Curt Carlsson (L), 62/10,10, Carin Wallin (C) 56/5,76, och Matilda Forsärla (MP) 55/10,42.