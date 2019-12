Tomten på besök – tog emot barnens många och långa önskelistor

Tranås förvandlas under december månad till en julstad. En del i Tranås Uniteds satsning för att locka människor till att julhandla i stadskärnans butiker är att bjuda in tomten. Under den andra adventshelgen satt han därför iklädd sin röda dräkt och tomteluva på Storgatan för att ta emot barnens önskningar och ställa upp på bild.