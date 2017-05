– Tjuvfiskarna ertappades vid två olika tillfällen på natten i förra veckan och vi har gjort en polisanmälan. I år tar vi lite mer krafttag och anmäler tjuvfiske direkt, säger Mats Lindgren, ordförande i Tranås Sportfiskeklubb.

Mats Lindgren är även fisketillsyningsman i Svartåns fiskevårdsområde som sträcker sig från inloppet till Svartån i sjön Sommen till utloppet vid Säbysjön.

– Jag hade hjälp av en Securitasvakt i förra veckan när vi stötte på tjuvfiskarna och som tillsynsman har jag rätt att ta fiskegrejer som spön, håvar och fiskelådor i beslag.

– Jag har flera bekanta som bor i området som håller lite koll, jag brukar få tips om någon tjuvfiskare är i farten, berättar Mats Lindgren.

Vill freda gösen

Det råder fiskeförbud i hamnen från och med den 15 april till den 31 maj.

Mellan bron vid Tranås Energi och Fabriksbron råder det totalförbud för fiske året runt. Det gäller även en sträcka på cirka 100 meter nedanför bron mot hamnbassängen.

Allt för att skydda gösen som har sin lekperiod.

– Det gäller att freda gösen under lekperioden och det är direkt olämpligt att fiska i hamnen just nu. Hannarna står och vaktar rommen, de hugger på allt under den här perioden. Det är viktigt att de får vara i fred under lekperioden och vi har sett en ökning av gösen i sjön Sommen.

Björkslanor lades ut

Förra året lades ett 20-tal björkslanor ut i Svartån mellan Fabriksbron och hamnbassängen för att få en minskad effekt av tjuvfiske.

– I år har det nog inte varit lika utbrett av tjuvfiske som tidigare och vi hoppas på att slippa träffa på några fler. Det är jättebra gösfiske i Säbysjön och i Ralången i närområdet och även där det krävs fiskekort.

Efter den 1 juni är det tillåtet att fiska vid bryggorna i hamnen med fiskekort.