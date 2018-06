Vittnen hörde glaskross från toppstugan i Ingatorp kort innan polisen kallades till platsen, på kvällen den 3 maj i år. När patrullen kom dit hittades en av de nu dömda männen i ett förråd.

Under rättegången i Eksjö tingsrätt berättade mannen att han var vid Toppstugan i Ingatorp tillsammans med en arbetskamrat. Eftersom hans bekant åkte iväg och inte kom tillbaka och hämtade honom bestämde sig mannen, enligt egen utsago, för att ta sig in i huset och invänta morgonen. Mannen såg ett fönster som var trasigt. Under fönstret stod en stege så han tog sig in och gick, enligt sin egen berättelse, direkt till förrådet där polisen senare hittade honom.

Den andra mannen, som också dömdes för inbrottet, berättade under rättegången att han körde iväg från platsen för att köpa öl och att han aldrig var inne i Toppstugan. När polisen grep den mannen hade han glas i fickan. Var glaset kom ifrån kunde han inte förklara, mer än att det finns gott om glas på hans arbetsplats.

”Osannolika uppgifter”

Tingsrätten anser inte att männens berättelser är trovärdiga. Mannen döms därför för att, tillsammans och i samförstånd, ha brutit sig in i toppstugan.

”Sammanfattningsvis gör tingsrätten bedömningen att de tilltalades uppgifter är så osannolika mot bakgrund av vad som i övrigt framkommit att de kan lämnas utan avseende”, står det i domen.

Bland annat anser tingsrätten att det framstår som mycket märkligt att krypa in i ett litet förråd i ett främmande hus och övernatta när den egna bostaden, med sängar och madrasser, finns några kilometer bort.

Annons

Tingsrätten påpekar också att om man samlar ihop stöldgods på det sättet som ska ha skett så är stöldbrottet fullbordat.

Drack – men tvingades flytta bilen

Männen dömdes till fängelse i tre respektive fyra månader. Straffet på fyra månaders fängelse inkluderar ett grovt rattfylleri. Den 17 mars i år stoppade och kontrollerade polisen ett fordon på grund av att bilen hade punktering på höger bakhjul. I bilen satt den nu dömde mannen.

Mannen har erkänt brottet och berättat att han fick punktering och att han blev stående i körbanan. Han ringde en kamrat som skulle komma och hjälpa honom. Medan han väntade på kamraten drack han två öl. Kamraten kom dock aldrig, varför mannen såg sig tvungen att köra och parkera bilen cirka tio meter bort. Det var då polisen kom.

Mannen har erkänt brott. Men han bestred samtidigt att han kan ha haft så hög promillehalt, 2,6 promille, som åklagaren hävdat.