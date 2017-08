SÅ HAR TERRORN slagit till igen. Den här gången i de spanska städerna Barcelona och Cambrils.

Dödssiffran är i skrivande stund 14 personer. Ytterligare 16 av ett hundratal drabbade uppges vara allvarligt skadade.

Precis som i tidigare terrorattacker i år så har fordon använts som mordvapen.

I Barcelona körde en skåpbil in bland människor på det kända promenadstråket La Rambla. Senare skadades flera personer i en liknande attack i Cambrils, cirka tolv mil från Barcelona.

De fem gärningsmännen, utrustade med bombbälten som senare visade sig vara falska, sköts till döds på platsen av spansk polis i ett rådigt ingripande.

TERRORSEKTEN IS har tagit på sig attackerna, men det återstår att se hur det är med dess inblandning. IS har en tendens att försöka ta åt sig när oskyldiga dödas och skadas i terrordåd men det behöver inte innebära att det finns en direkt koppling mellan IS och terroristerna.

Eftersom det förefaller säkerställt att det rör sig om jihadistisk terror kan man utgå ifrån att IS åtminstone haft ett ideologiskt inflytande över gärningsmännen.

I nuläget uppges det dock inte finnas några kända kopplingar mellan de dödade gärningsmännen och jihadism.

Att IS drivs tillbaks militärt på marken i Syrien och Irak bidrar till att öka terrorhotet i Europa, eftersom IS uppmanat sina sympatisörer att utföra attacker i sina hemländer.

I sammanhanget är det lätt att fokusera på Europa och andra västländer men den islamistiska terrorn söker också fäste i Afrika söder om Sahara.

Det är i länder som har betydligt mindre resurser att möta hotet.

VI I SVERIGE, som också har upplevt en terrorattack nyligen, kan lätt förstå den oro och bedrövelse som offren och deras anhöriga nu känner. I en svår stund som denna är det viktigt att vi visar att vi står enade mot extremismen.

Tyvärr verkar det som om vi inte har sett den sista fordonsattacken.

Trots att polis och underrättelsetjänster arbetar hårt för att upptäcka och förhindra terrordåd så är det ändå sannolikt att terrorister kommer att slinka genom nätet.

Spontana attacker är i princip omöjliga att förhindra. Större konspirationer är rimligen lättare att upptäcka.

DEN SPANSKA polisen säger sig ha avvärjt flera planerade terrorattacker.

Men antalet så kallade flaggade individer är så stort att det i praktiken blir mycket svårt att övervaka dem, även om den spanska underrättelsetjänsten anses vara mycket effektiv.

I Sverige bedömer Säpo att det finns tusentals radikala islamister. Däribland en hel del återvändande IS-krigare, som borde avtjäna långa fängelsestraff men i stället rör sig fritt i landet.

Att förhindra terrordåd handlar både om att upptäcka planerade dåd och om att förhindra radikalisering. Det behövs trots allt ett stort mått av övertygelse för att offra sitt eget liv för att ta andras.

Den största svårigheten ligger sannolikt i att utrota den sinnesrubbade ideologi som prisar barbari och hyllar mördare.

Terrorn måste bekämpas på alla fronter.