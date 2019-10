Lirarna från Höglandet fortsätter att sätta stort avtryck i Smålands TV–puckslag. I kvartsfinalen mot Dalarna hade flera lokala spelare en stor del i 5–1-segern.

Nässjö HC:s Max Forsell samt Tranås AIF–produkten Hugo Fransson gjorde varsitt mål samtidigt som Taif–fostrade Filip Rosell bidrog med två assist.

Men den som glänste allra mest var Alexander Suzdalev.

Boro/Vetlanda–produkten lyftes fram som isens gigant i SVT–sändningen och alla som såg matchen kan nog bara stämma in i hyllningskören. Suzdalev var inblandad i det mesta framåt och noterades för två mål och en assist.

Den ena fullträffen var dessutom ett riktigt mästerverk där han nästan på bandymanér vickade sig igenom Dalarnas försvar innan han lyfte upp pucken i ena krysset.

Sådan far, sådan son brukar det ju heta.

– Ja, jag har väl fått lite från farsan där, sa Alexander efteråt i SVT:s sändning och syftade på pappan Anatoly Suzdalev.

Småland klev in i slutspelet som en av favoriterna och motsvarade direkt förväntningarna – trots ett tidigt underläge i matchen. Efteråt hyllades de av Chris Härenstam och Jonas Andersson i SVT–studion.

– Småland ser vassa ut. De har bredd, de har tyngd och de har en egen spelidé, sa Andersson bland annat.

För Smålandskillarna väntar nu Stockholm Nord i semifinal under lördagen. Även Smålands tjejlag kliver in i slutspelet fast under fredagen med kvartsfinal mot Östergötland.