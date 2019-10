Ny stöldvåg mot BMW-ägare i Jönköping – slog till elva gånger i helgen

En större våg av BMW-inbrott har skett i Jönköping under helgen.

Under måndagsmorgonen fortsatte anmälningarna komma in till polisen.

– Vi försöker rikta bevakningen mot de utsatta områdena, säger Åsa Willsund, presstalesperson hos polisen i Region Öst.