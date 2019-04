Städbråket: Konsult kostade över 160 000 kronor

Över 160 000 kronor kostade den konsult som behövde kopplas in på grund av det städkaos som rådde när Förenade service hade hand om all kommunal lokalvård. Tvisten mellan parterna är pågående och i det yttrande som kommunen nyligen lämnade in till tingsrätten framkommer det hur stor påverkan den undermåliga städningen haft. Dessutom ska det fortfarande saknas flera nycklar, bland annat till skollokaler.