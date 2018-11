– Gärningspersonen har tagit sig in via ett fönster som stod på glänt. Man har alltså inte brutit sig in, säger Nils Ryderg, vid polisen på Höglandet.

Polisen har genomfört en teknisk undersökning på brottsplatsen.

– Vissa spår har säkrats, säger Nils Rydberg.

Det är oklart om något stals i samband med inbrottet, som skedde någon gång under torsdagen.