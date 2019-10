Kval till division 3, grupp 7: Tranås FF, Aneby SK, Malmslätts AIK, Norrköpings IF Bosna.

Kommentar: Som tidningen tidigare nämnt ställs Tranås FF och Aneby SK mot varandra i den avslutande omgången på Bredstorps IP den 19 oktober. Innan dess ställs TFF mot Norrköping på bortaplan den 5 oktober och mot Malmslätts AIK på hemmaplan den 12 oktober. Aneby SK inleder på bortaplan den 6 oktober mot Malmslätt och tar sedan emot Norrköping hemma den 12 oktober.

Kval till division 4, grupp1: Sommens AIF, Jönköpings BK, Rottne IF, Visingsö AIS.

Kommentar: Sommens AIF inleder borta mot Rottne IF den 5 oktober. Därefter ställs de mot Visingsö på hemmaplan den 12 oktober för att sedan avsluta kvalet borta mot Jönköpings BK den 19 oktober. Gruppsegraren spelar i division 4 kommande säsong.

Kval till division 5, grupp1: Bälaryds IK, Bors SK, Aledals IK, Torpa FF.

Kommentar: Bälaryds IK inleder kvalet borta mot Torpa FF den 5 oktober. Därefter väntar dubbla hemmamatcher i form av Bors SK den 12 oktober och Aledals IK den 19 oktober. Gruppsegraren spelar i division 5 nästa säsong.

Kval till division 5, grupp 2: Gripenbergs BK, IFK Österbymo, Hillerstorps GoIF, Mariebo IK.

Kommentar: En grupp med derbykaraktär då Gripenberg och IFK Österbymo drabbar samman den 12 oktober på Smévallen. Utöver det har Gripbenberg två bortamatcher då de ställs mot Hillerstorp den 5 oktober och avslutar mot Mariebo IK den 19 oktober. IFK Österbymo har två hemmamatcher och inleder mot Mariebo IK den 5 oktober för att sedan avsluta mot Hillerstorp den 19 oktober. Gruppsegraren spelar i division 5 nästa säsong.

Kval till division 5, grupp 3: Skede IF, Ankarsums IS, Fårbo FF, IF Ariel.

Kommentar: Skede IF inleder borta mot IF Ariel den 5 oktober, ställs sedan mot Fårby FF på hemmaplan den 12 oktober för att sedan avsluta borta mot Ankarsrum den 19 oktober. Gruppsegraren spelar i division 5 nästa säsong.

Fotnot: Spelschemat är – bortsett från den sista omgången – preliminärt och kan komma att ändras för vissa lag.