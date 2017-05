FC Vetlanda gjorde vad de skulle hemma mot jumbon Waggeryd. På Borovallen vann laget med 3-0 efter att Jonna Andersson prickskjutit sista målet på en frispark från 25 meter.

– Man är lite sårbar när man leder med 2-0, ett mål och det blir darr, men när trean kom så kändes det tryggt, säger FC Vetlanda-ledaren Peter Fritz.

Hemmalagets insats var inte prickfri under den första halvleken. Visst ägde FCV mest boll under matchens första 30 men det var ändå gästerna som skapade de hetaste målchanserna. Fram till just minut 30 då Elvisa Smajic fixade 1-0 på en tilltrasslad situation efter en hörna.

– Det är lite hafsigt från vår sida i första och då kändes det som att det kunde ha gått hur som helst.

– Julia (Nyström) i målet gör några svettiga frilägesräddningar som gav laget en trygghet. När vi får in 1-0 så växte självförtroendet och inför andra pratade vi om att starta djupare och att vi skulle låta de göra misstagen så vi kunde vinna bollarna på mitten.

Efter paus var det egentligen inget snack. FC Vetlanda höjde sig något och kunde tämligen enkelt inkassera de tre poängen.

MATCHFAKTA FC Vetlanda-Waggeryds IK 3-0 (1-0) Mål, FCV: Elvisa Smajic, Petronella Lindström, Jonna Andersson. Publik: 75.

– Ja, det funkade bra, samspelet blev bättre och jag är nöjd med den halvleken. Sen finns det mycket mer att få ut av laget.

I en haltande damtvåa parkerar FC Vetlanda som sexa efter sju spelade matcher.

– Kanske att vi hade önskat tre poäng hemma mot Emmaboda senast annars har det varit helt okej, säger Fritz om säsongsinledningen.

Tränaren delade ut plusbetyg till målvakten Julia Nyström efter matchen.

– Hon håller sin första a-lagsnolla och gör som sagt ett par svettiga och avgörande räddningar i andra. Tycker hennes samspel med mittbackarna Anna Freij och Elin Bexell fungerade bra.