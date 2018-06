OMGÅNG 1, LÖRDAG 10 NOVEMBER: Sandvikens AIK - Skirö AIK, Skutskärs IF - Kareby IS, AIK - ..

Så spelas inledningen

OMGÅNG 1, LÖRDAG 10 NOVEMBER: Sandvikens AIK - Skirö AIK, Skutskärs IF - Kareby IS, AIK - Villa Lidköping BK, Söråkers IF - Västerås SK.

OMGÅNG 2, LÖRDAG 17 NOVEMBER: Västerås SK - AIK (Spelas 14/11 p.g.a. evenemang i arenan), Villa Lidköping BK - Söråkers IF, Skirö AIK - Skutskärs IF, Kareby IS - Sandvikens AIK.