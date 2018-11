Så nominerar du till Hall Medias stipendium för mångfald och integration:

Känner du någon som jobbar med mångfald och integration och har bidragit till att alla ska känna sig välkomna i vårt samhälle? Då kan du nominera den personen eller organisationen till Hall Medias stipendium för mångfald och integration. I Hall Medias värdegrund finns bland annat mod med som ett ledord, och vi tycker att just den egenskapen är viktig för att bygga ett starkt demokratiskt samhälle där tillit och människovärde går hand i hand med ekonomiska och politiska framsteg. Mångfald på alla plan – såväl medmänskligt som tankemässigt – bidrar till utveckling. Därför har vi valt att avsätta de pengar vi fick in från Sverigedemokraternas annonsering i 2018 års valrörelse till ett stipendium som kommer att delas ut en gång om året under den innevarande mandatperioden.

Välkommen att söka eller nominera någon eller några du känner eller känner till. Skicka in din nominering med en motivering till stipendium@hallmedia.se senast den 30 november 2018.