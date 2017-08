Just nu under fredagseftermiddagen sätts det upp ett antal betongklossor och andra strategiska föremål på flera olika gator i centrala Eksjö.

Allt för att skapa en extra trygghet och minimera risken för ett fordon ska kunna köra in en folkmassa.

– Vi har ju ständigt möten från alla kommunens olika grenar tillsammans med arrangören och då kom den här frågan upp och då sa vi att vi tar det här steget och gör vissa åtgärder för att förhindra att ett fordon ska kunna köra in på området. Värnamodagarna hade gjort samma sak och folk kanske inte uppmärksammade det men under flygdagen förra helgen så stod det grävskopor vid entréerna, allt för att undvika en körning in på området, berättar Jörgen Franzén, stf räddningschef.

Terrorattacker

Anledningen till att man stärker upp säkerheten är de terrorattacker som inträffat i flera olika europeiska städer.

– Jag hoppas man uppfattar det som en trygghet, det är ju förhållandevis små åtgärder som inte sticker i ögonen speciellt mycket utan smälter in. Från stadsfestens sida så har man också flyttat alla blomlådor och ställt ut på strategiska platser och då tänker inte allmänheten på att det hela tiden finns ett syfte bakom detta.

Under fredagseftermiddagen pågick aktiviteter på såväl Österlånggatan i närheten av Via Venetto, vid Frälsningsarmén och nere vid Åbron där bland annat betongklossar satts upp.

– På Österlånggatan blir det två stycken klossar så det blir som en chikan att köra igenom. Nere vid Åbron står ju en biljettvagn och framför den en däcktrave, en sådan man har vid vägarbete. På Södra storgatan har vi gjort bedömningen att vi inte ska behöva ha något för där står dels en biljettvagn, sedan kommer det var en cafébuss stående där. Sedan är ju ett kravallstaket uppsatt vid passagen mot området.

Bra organisation

Från räddningsenhetens håll, vad är er största utmaning inför helgen?

– Vår största utmaning är ju om det skulle inträffa en brand på området. Men vi har en bra organisation tillsammans med arrangörer, vakter och säkerhetsansvarige Ola Nilsson som vi känner oss trygga med. För oss är det extra viktigt att veta vilken brandgrind vi ska ta oss till så att den är öppen och ingen är i vägen om det skulle inträffa något.