Robert Glader är projektledare på Filmbyn Småland. Han arbetar även 50 procent som verksamhetsledare på Emilkraften och 50 procent som driftsansvarig åt Snickerboa Mariannelund AB.

Nyligen blev det klart att Emilkraften har fått pengar från Länsstyrelsen i Jönköpings län för att utveckla utemiljön kring Filmbyn.

— Det vi har haft med i ansökan är att vi vill ha en grillplats och lekytor. Vi har också en tanke om att göra en scen uppe vid kullen. Vi vill också få till lite filmkulisser för att uppmuntra ungdomarna till att vara och filma i skogen. Vår ambition är att det ska vara klart till sommaren 2018, säger Glader.

Ändra parkeringen

Snickerboa Mariannelund AB har också fått bidrag. De pengarna ska användas för att göra i ordning parkeringen. Det kommer att finnas en laddstolpe med två uttag för att ladda elbilar.

— Vi vill inte att det ska se ut som en traditionell parkering. Det blir lite annan belysning bland annat samt lite växter.

— Vi vill att det ska låta lite ute på parkeringen också. En av förhoppningarna är att upplevelsen ska börja redan när man kliver ur bilen på parkeringen, förklarar Robert Glader.

Viktigt för utvecklingen

Totalt är bidragen är på strax under tre miljoner.

— Att få de här pengarna är inte enkelt men det är verkligen ett kvitto på att många människor ser Filmbyn Småland som ett landsbygdsutvecklingsprojekt. Vi har stora förhoppningar på att det ska betyda mycket för Mariannelundsbygdens utveckling, säger Anna Mellergård, som arbetar med verksamhetsutvecklingen.

Hon berättar att det finns flera aktiviteter och planer som drar igång under hösten. En av dem har anknytning till något som genomfördes ganska nyligen.

— En sak har vi genomfört och det är filmworkshopen som kändes väldigt lyckad. Vi har haft det bra att Centrumkyrkans Vallersvik finns i närheten. Vi kan hyra anläggningen och samarbeta vid sådana här tillfällen, berättar hon.

Flera workshops

Anna Mellergård säger att hon hela tiden får förfrågningar från skolor som vill komma till Filmbyn med sina klasser.

— De vill ha workshops, guidade visningar och använda den interaktiva avdelningen.

— Vi kommer tillsammans med Furulundsskolan arrangera ett seminarium med Marit Törnqvist. Hon har illustrerat flera av Astrid Lindgrens böcker. Hon kommer hit och kommer ha workshops med eleverna i oktober, berättar hon.

Under höstlovet så räknar de med att ha filmworkshops under två dagar där de bjuder in skolungdomar.

— Vi hoppas att även höstlovet kan bli en vecka då man har något att göra i Filmbyn. Nästa år kommer vi ha ett filmkollo. Då kommer vi också samarbeta så att vi kan använda Vallersvik.

Kulturresidens

Det finns olika kulturresidens i Sverige och i världen där det är möjligt för författare och konstnärer att leva, bo och arbeta på en plats. Det är en av framtidsvisionerna som finns för Filmbyn.

— I vårt fall så tänker vi oss att vi ska knyta an till det som är vår lokala bakgrund, nämligen Astrid Lindgren som manusförfattare. Vi vill på sikt kunna ha ett residens för manusförfattare. Som en liten bra skjuts i detta så ska en internationell konferens genomföras i november, berättar Mellergård.