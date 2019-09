Så var lördagens stora spelningar

Under fredag och lördag fylldes gatorna i centrum under Eksjös stadsfest. Uppträdde gjorde bland annat Samir & Viktor, Backyard Babies, Molly Sandén, Di Leva, Sandro Cavazza och Tungevaag & Raaban.

Tidningens fotograf Janne Wrangberth uppdaterade med live-bilder under både fredag och lördag.

Kan du se dig själv eller någon du känner i publiken?