Bygg- och miljönämndens ordförande Mats Holmstedt (M) förklarade varför frågan om bostäder i Ekmarkspark lyfts till högsta instans istället för att klubbas i nämnden.

– När man får in 1 600 namnunderskrifter blir det en fråga av specifik art. Jag anser att det inte kan bli mer demokratiskt än att fullmäktige tar beslut om detaljplanen.

Vid nämndens senaste möte röstade tre ledamöter för att frågan skulle avgöras där, och att byggplanerna skulle stoppas. Namninsamlingen är också den en protest mot planerna.

Inga personangrepp

Under allmänna frågor undrade Jennie Saxfeldt (M) om det finns några regler för hur debatterna ska föras i fullmäktige. Hon riktade sin fråga till ordföranden Per Ulfsbo (L). Saxfeldt reagerade på det hon ansåg vara rena personangrepp och uppmanade ledamöterna att hålla god ton och ägna sig åt sakfrågorna.

– Jag tycker att våra möten ska handla om besluten, ingen ska behöva bli illa berörd.

– Det finns alltid en oskriven regel om att behandla varandra med respekt och använda ett vårdat språk, sa Per Ulfsbo och fortsatte:

– Det var en fin maning från dig, jag hoppas att alla tänker på det så att folk slipper må dåligt under eller efter våra möten.

Parentation

• Det hölls parentation över Barbro Sundström (M), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, som nyligen avled. Hon har varit politiskt aktiv sedan 1994 och var särskilt engagerad i frågor inom den sociala sektorn.

• Centerpartiet har lagt en motion om så kallade förbättringspromenader. Idén går ut på att invånare ska kunna promenera med anställda och ledande politiker och gemensamt se vad som kan förbättras i olika delar av kommunen. Carin Wallin, som skrivit motionen, tycker att det skulle skapa kontinuerlig och rak kontakt mellan invånare och beslutsfattare. Motionen skickas till demokratikommittén.

Dålig sökmotor

• Kew Nordqvist (MP) vill att motionerna som läggs enkelt ska kunna hittas på kommunens hemsida.

– Sökmotorn är under all kritik, sa Anders Wilander (M). Jag tar med mig frågan men mitt tips är att söka via Google, då hittar man dem.

• Siw Warholm (M) är ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Christoffer Nehm (M) lämnar kultur- och fritidsnämnden och ersätts av Sanda Bosnjak (M). Helen Karlsson (V) har lämnat barn- och utbildningsnämnden och ersätts av Ingegerd Hellgren (S).