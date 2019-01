Asarums IF FK, Dalstorps IF, FK Karlskrona, FK Älme..

Serieindelning för Höglandets fotbollslag

Division 2 Östra Götaland (herrar):

Asarums IF FK, Dalstorps IF, FK Karlskrona, FK Älmeboda/ Linneryd, Husqvarna FF, Hässleholms IF, IFK Berga, IFK Hässleholm, IFÖ Bromölla IF, Nosaby IF, Nässjö FF, Råslätts SK, Räppe GOIF, Österlen FF.

Division 2 Mellersta Götaland (damer):

Bors SK, FC Vetlanda Dam, Hultsjö IF Atom, IFK Osby, IFK Värnamo, Ingelstads IK, Ljungby IF, Sandsbro AIK, Smålandsstenars GoIF, Waggeryds IK, Växjö BK, Älmhults IF.

Division 2 Nordöstra Götaland (damer):

BK Tinnis, Borens IK, Egnahems BK, Eneby BK, Frödinge-Brantestad SK, IF Eksjö Fotboll, Linghems SK, BK Kenty, Mjölby FC, Smedby AIS, Svärtinge SK, Tranås FF-Torpa AIS.

Division 3 Nordöstra Götaland (herrar):

Eneby BK, Högsby IK, IK Sleipner, IK Tord, Lindö FF, Mjölby AI FF, Skärblacka IF, Smedby AIS, Tenhults IF, Torstorps IF, Tranås FF, Vimmerby IF.

Division 3 Norra (damer):

Forserums IF, Fredriksdals BK, Frödinge-Brantestad SK, Holsby SK, IF Eksjö Fotboll U, Nässjö FF, Tjust IF FF, Tranås FF B, Vimmerby IF B, Ölmstads IS.

Division 4 Nordvästra (herrar):

Bankeryds SK, Bredaryd Lanna IK, Gislaveds IS, Habo IF, IF Haga, IF Hallby FK Kulltorps GoIF, Mullsjö IF, Waggeryds IK, Visingsö AIS, Vrigstads IF, Ölmstads IS.

Div 4 NÖ (herrar):

Aneby SK, Bäckseda IF, Gullringens GOIF, Hultsfreds FK, Hvetlanda GIF, Höreda GOIF, IFK Oskarshamn, IFK Tuna, IFK Västervik, Myresjö/Vetlanda FK, Stensjöns IF, Västerviks FF.

Div 4 Nässjö Dam:

Egnahems BK B, Gripenbergs BK, Gränna AIS, Hultsjö IF B, Jönköpings Södra IF B, Lommaryds IF, Nässjö FF U, Sommens AIF, Vrigstads IF, Ölmstads IS U.

Div 4 Vimmerby Dam:

FC Vetlanda Dam U, Frödinge-Brantestad SK B, Gullringens GoIF, Hultsfreds FK, IFK Hult, Rosenfors IK, Södra Vi IF, Tjust IF FF B, Vimmerby IF C.

Div 5 Norra Herr:

Annebergs GIF, Bodafors SK, Forserums IF, IF Eksjö Fotboll, IFK Österbymo, IFK Öxnehaga, Malmbäcks IF, Solberga GoIF, Sommens AIF, Örserums IK, Ekhagens IF, Sävsjö FF.

Div 5 NÖ herr:

Djursdala SK, Edsbruks IF, Fågelfors IF, Fårbo FF, HM IS, IF Stjärnan, Målilla GOIF, Ruda IF, SK Lojal, Storebro IF, Södra Vi IF, Timmernabbens IF.

Div 5 SV herr:

Agunnaryds IF, Alvesta GoIF, Angelstads IF, Delary/Pjätteryd, Horda AIK, Häradsbäcks IF, IFK Lammhult, IFK S/RIF, Liatorps IF/Eneryda IF, Torpa IF, Vederslöv/Dänn.IF, Vislanda IF.

Div 5 Södra herr:

Alstermo IF, Emmaboda IS, Flerohopps GoIF, Konga SK, Norrhults BK, Näshults IF, Nöbbele BK, Rottne IF, Tingsryd United FCV, äxjö BoIS, Åby/Tjureda IF, Örsjö IF.

Div 6 JKPG Norra herr:

Adelövs IK, Bälaryds IK, Egnahems BK, Frinnaryds IF, Gripenbergs BK, Gränna AIS, Husqvarna IF, IK VistaLekeryd/Svart. SK, Lommaryds IF, Torpa AIS.

Div 6 Vetlanda herr:

Ekenässjöns IF, Fagerhults AIK, Farstorps IK, Holsby SK, Hultagårds IF, Lenhovda IF, Skede IF, Tolgs IF, VSGF/JAIK, Älghults IF, Österkorsberga IF.