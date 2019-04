En av de tydligaste trenderna 2018 var att invånarna i Jönköpings län i allt större utsträckning köpte snus utan tobak. Det nikotinfria snuset och all white (med nikotin utan tobak) var de två snabbast växande kategorierna i Jönköping.

Försäljningen av nikotinfritt snus ökade med 27 procent under året medan all white ökade med 52 procent per månad under hela 2018.

– Nikotinfritt snus och tobaksfria prillor växer snabbt i hela landet. Vi ser att både före detta rökare och snusare väljer de tobaksfria prillorna som alternativ, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget, i ett pressmeddelande.

Men klassiska snussorter och klassiska märken står sig fortfarande bra i länet. Det mest populära snuset i Jönköpings län är Knox, följt av Granit och One.

En ny trend bland snusare är också att så kallade “Do-it-yourself-kit” ökar i popularitet. Man beställer hem ingredienser/delar och gör sitt eget snus, hemma. Försäljningen av “Do-it-yourself-kit” för eget snus ökade under 2018 med 22 procent i Jönköping.

Rapporten från Snusbolaget baseras på beställningar av 170 000 kunder i Sverige. Snusbolaget har sedan sammanställt trender och statistik kring svenskarnas snusvanor. Av de 170 000 kunderna i Sverige finns cirka 3 500 i Jönköpings län.

Det här är de mest sålda snussorterna i Jönköping: 1. Knox 2. Granit 3. One 4. Kaliber 5. Xrange 6. Lundgrens 7. General 8. LD 9. Kronan 10. Göteborgs Rapé