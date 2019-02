Rot- och rutavdraget

Så här fungerar rot- och rutavdraget. Den som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till kunden.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om man kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt man har betalat in under året och vilka andra avdrag man har gjort.

Källa: Skatteverket