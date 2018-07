EKSJÖ



Foto: Alexandra Sundberg

I Sverige drunknar en människa var tredje dag och drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1-6 år. Eksjö kommun strävar efter att så många som möjligt ska bli simkunniga och nyligen fick tillväxt och utvecklingsnämnden en rapport från de ansvariga hur man jobbar med simkunnigheten i kommunen. Enligt handlingsplanen kommer alla elever i årskurs 1 att träna simning en gång i veckan under en termin. Undervisningen planeras och genomförs av två simlärare tillsammans med idrottsläraren. Målet är att kunna simma 25 meter bröstsim och tio meter ryggsim. De elever som inte når målen för simundervisning i årskurs 1 erbjuds extrasim. När det handlar om övriga klasser gäller simträning vid minst två tillfällen per termin. Här är målet att få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa (200 meter varav 60 meter på rygg). Under året arrangeras även simskola både under hösten och våren samt lovskola, plask och lek och simlek. I början av sommaren under vecka 25–27 arrangerades även en extra satsning på sommarsimskolan med god uppslutning och senare i sommar under vecka 33 arrangeras sommarkul för 6-18 åringar.

Nyligen fick tillväxt och utvecklingsnämnden även ta del av statistik om simkunnigheten i Eksjö kommun bland elever i årskurs 9. Den visar att 194 elever av totalt 204 elever bedöms som simkunniga. Högst notering har Furulundsskolan i Mariannelund med 96,5 procent andel simkunniga.