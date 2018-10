Partierna har varit eniga i några dagar, men papperna har precis skrivits på, berättar Carina Bardh (M). Henrik Tvarnö (S) meddelar att ett formellt möte hölls för Socialdemokraternas medlemmar i onsdags kväll.

– Vi har enats om att det är dessa tre partier som ska leda kommunen de närmaste fyra åren. För oss som inledde samtalen var det viktigt att vi fick en stabil majoritet som faktiskt kunde ta sig an det som krävs och det var ingångsvinkeln även hos er (Moderaterna och Centerpartiet, red anm), och där förenades vi direkt, säger Tvarnö, varav Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) nickar instämmande.

Ett blocköverskridande samarbete i Vetlanda kommun är inte nytt, då S, M och C regerade tillsammans under mandatperioden 2010 till 2014. På den tiden styrde Tommy Bohman (S), Klas Håkanson (M) och Gunilla Hjelm (C) som under den mandatperioden lämnade över stafettpinnen till Dan Ljungström.

– Därför kände vi att det kan fungera igen då det fungerade bra den perioden, säger Dan Ljungström.

Lämnar VF

De senaste fyra åren har Socialdemokraterna styrt kommunen tillsammans med Vetlanda Framåtanda.

Hur kommer det sig att Vetlanda Framåtanda inte finns med längre?

– Jag tror att det är väldigt svårt för andra partier att gå in i en befintlig konstellation. Vi tittade på den möjligheten om det gick att få med ett annat parti och det har vi inte lyckats med. Sedan ska jag inte sticka under stolen att det har funnits en frustration i mitt parti mot att VF har svängt lite väl kraftigt och ganska sent i en del frågor, och det blir ganska svårt att leda en verksamhet när det blir på det viset, förklarar Henrik Tvarnö.