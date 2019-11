Rekordstort intresse för Tranås Bois skridskoskola

Det var inte självklart för Stefan Pantzar att gå i sin far, Birger Gustafssons fotspår, men precis som sin far blev han pastor i Missionskyrkan.

– Jag var inte tveksam till om Gud vill att jag skulle göra det. Jag var mer tveksam till om jag ville gå in i det här. Då hjälpte det inte att man pappa var pastor. Ska jag verkligen göra det som min pappa gjorde? frågade han sig efter gymnasiet.