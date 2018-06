På Höglandet blev vi främst under maj bortskämda med högsommartemperaturer och strålande solsken.

Nu stundar midsommarhelgen och det kommer att bjudas på en hel del solsken även om det blir svårt för temperaturen att stiga över 20 grader.

Däremot kan det vara läge att inte duka upp ett matbord utomhus utan regnskydd under midsommaraftonens kväll. Under eftermiddagen och främst under kvällen förutspås regn över hela Höglandet även om det inte blir några stora mängder.

Under midsommaraftonen bjuds det på växlande molnighet, vissa solchanser och maximalt 16 grader.

Varmare blir det under midsommardagen med upp till 17 grader och under söndagen kan det bli ytterligare några grader varmare. Det beror på ett högtryck som tar sig in över södra Sverige. Dessutom kan vi glädjas åt att helgen avslutas utan några regnskurar.