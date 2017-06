Fiesta Eksjö kan nu presentera en riktig punklegend till Eksjö stadsfest 2017

CJ Ramone tillhör en mycket speciell familj med ett efternamn som har burits av endast åtta personer i rockhistorien.

CJ Ramone verkade som basist i det legendariska och New Yorkbaserade punkbandet Ramones – ett av historiens största och mest inflytelserika punkband som gjorde cirka 2200 spelningar och inspirerade band som The Clash, The Damned, och Sex Pistols.

1989 ersatte CJ Ramone originalmedlemmen Dee Dee Ramone och stannade fram till bandets sista spelning 1996. Han var med på de sex sista albumen som Ramones släppte. Det sista 1996.

Under sitt gamla släktnamn turnerar nu CJ Ramone över världen och släppte så sent som i mars sitt tredje soloalbum American Beauty. CJ Ramone levererar på samma sätt som Ramones snabb, enkel, melodiös rock/punk med inslag av surf.

Den 25:e augusti står han på scen på Eksjö stadsfest.

CJ Ramone ersätter The Exploited, som tyvärr på grund av sjukdom blivit tvungna att ställa in stora delar av sin vår/sommarturné, bland annat den på Eksjö Stadsfest.

Fakta

Tidigare klara bokningar: Stiftelsen, Magnus Uggla, Miss Li, Peg Parnevik, Lill Lindfors, Jumper, Linnea Henriksson, Hurula, , Docenterna, Vigiland ,John Holm, Povels Naturbarn, Torsson, Steve ´n´ Seagulls, Corroded, Amaranthe, Norlie & KKV, Farsta, The Hub Caps, Smash Into Pieces, The Baboon Show, Västerbron, The Exploited, Oakland, Havet, Solen, Jens Hult, Dismissed, Good Harvest, Skraeckoedlan, Face It, Vilma Flood, Captain Jack´s Army.