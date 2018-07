Med tonerna av Flickorna från Småland inleddes kvällens Sommarprat på Furuvik. Kvällens speciella gäst heter Mats Wilander och det är ingen överraskning att han har lockat många. Löfstadkyrkans lokal är full av spända besökare som sträcker sig ända ut på altanen och vidare ut på gräsmattan. Mats Wilander börjar med att förtydliga att de historier vi ska få höra i kväll är hans sanning, så han minns det.

– Detta är min sanning, i mitt liv och hur jag upplevt allt, säger han.

Livets upp och nedgångar

Under timmarna som går berättar han om hur han kom in på tennisen, hur han redan som treåring stod och spelade mot plank och hur han under tonåren började spela på heltid. Med väl utvalda låtar tar han publiken igenom livets upp och nedgångar, både inom karriären och privat.

– Ett par dagar efter att jag träffade min fru Sonja för första gången var jag och några kompisar och såg Bruce Springsteen. Under kvällen hade en av dem sett en snygg tjej som visade sig vara Sonja, det var även den kvällen jag fick veta att hon inte hade pojkvän som jag hade trott, berättar Mats Wilander innan tonerna av Bruce Springsteen hörs genom lokalen.

Mats Wilander berättar om hur det var att vara bäst i världen. Han beskriver att det var ett hårt klimat på banan. Det handlade inte om att vara trevlig, utan att vinna, vilket kunde leda till en respektlöshet mot omvärlden, berättar han.

– Det var härligt att vara bäst i världen på den tiden, men man blev tyvärr uppblåst av alla man träffade. Det finns mycket man ångrar att man gjorde före, innan och efter matcherna, säger Mats Wilander.

Minnet av sin pappa

Han berättar känslosamt om sitt sista minne med sin pappa, hur han efter Mats vinst av US Open tagit sig in på banan för att, med sin engångskamera, få ta en egen bild före alla de paparazzis som stod och väntade. Han beskriver hur tävlingslusten försvann vid pappans bortgång och hur han för första gången förstod vad det var som hade inspirerat honom under alla dessa år.

– Det som betydde något var det samtal jag fick göra efter vinsterna. När jag fick ringa pappa och berätta, och höra hur han fortfarande, trots att jag var nummer två i världen, blev imponerad, berättar Mats Wilander.

Skapat den han är i dag

Som avslutning vill Mats Wilander poängtera att det inom tennis inte handlar om att spela massa mängdträning utan om kvalitet. Alltid kvalitet. Det finns möjlighet att bli världsbäst oavsett var du kommer ifrån. Han säger att det han gjort på tennisbanan har skapat den person han är i dag, med självförtroende och respekt för alla oavsett vem du är.

– Nu på äldre dar är det inte årtal, vinster och förluster jag minns. Det är musiken som var med mig under de mest betydelsefulla stunderna, säger Mats Wilander.