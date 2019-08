Produktionschefen om inbrottet på Bosch

Ett spårområde i Hässleholm har varit avstängt till följd av en brand som orsakade stora skador under förra veckan. Tågtrafiken genom Södra stambanan har varit inställd för återställningsarbete, nu meddelar Trafikverket att sträckan öppnar under onsdagen igen.

– Entreprenörer har brutit sina semestrar och kommit in för att hjälpa till, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör vid Trafikverket.