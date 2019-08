Pontus Frost: ”Vi är bättre än någonsin”

Pontus Frost tillhör idag världseliten inom strategispelet Dota 2. Nu berättar han om sin filosofi, där rätt kost, träning och mentalitet, ska ta honom till det prestigefyllda The International.

– Look good, feel good, play good, säger Pontus Frost, professionell Dota 2-spelare för laget The Final Tribe.