Under påskhelgen kom det in två anmälningar om våldtäkt till polisen. Den ena våldtäkten ska ha skett på ett hotellrum i Jönköping under påskafton. Personerna ska känna varandra från sociala medier och gemensamt gått till hotellet, enligt polisen. Men efter det ska ord stå mot ord om vad man var överens om. En person hämtades till förhör av polisen under förmiddagen på påskafton men personen släpptes efter förhör.

Den andra våldtäkten ska ha skett på söndagen den 1 april. Målsägande ska ha träffat en främmande man i anslutning till någon av parkeringarna vid Asecs och sedan lämnade de platsen tillsammans. Efter det ska mannen ha tvingat till sig sex mot kvinnans vilja, enligt anmälan.

Tidningen har sökt polisen för kommentarer, men utan resultat. I ett mejl skriver polisen dock att området har säkrats och att en brottsplatsundersökning har genomförts av tekniker och med kriminalsökhund. Vissa spår ska då ha hittats och skickats för teknisk undersökning, men eftersom det är en offentlig plats är det oklart om de kan sättas i samband med just den här händelsen och vilket värde de har framöver, menar polisen.

FOTNOT: Vi söker polisen i Jönköping för fler kommentarer.