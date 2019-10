Polisen söker vittnen till explosionen

"Are you ready for some rock´n´roll" skriker Dregen i Backyard Babies ut i micken längst upp på förstärkaren innan han grottar in sig i elgitarren för ett av hans patenterade gitarrsolon. Sekunderna innan spottar han i extas ut i kameradiket – där står jag, tidningens utsände fotograf och får min beskärda del i ansiktet. Ja ja...jag torkar av mig och tänker innan jag fortsätter fota att: "Är man en rockstjärna med världen som arbetsplats så är man".