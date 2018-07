Per Larsson, från Aneby, hade ingen vanlig fredagskväll. Han var på väg hem till sin dotter med sitt barnbarn när han fick syn på en skogsbrand i en sluttning, i närheten av Norra industriområdet, i Aneby. Helt plötsligt ändrades kvällens planer.

– Man blev lite skärrad. Jag fick puls direkt.

En person hade redan hunnit till platsen och väntade på brandkåren, men Per Larsson tog saken i egna händer. Han körde hem till sin dotter Anna. Medan hon och hennes familj letade fram två brandsläckare sprang Per till några grannar för att få hjälp. En av dem, Roger Gillberg, jobbar som deltidsbrandman. De slängde in brandsläckarna i sina bilar och åkte tillbaka till branden.

– Då har brandkåren inte kommit, utan vi är först.



Foto: Nellie Andersson

Släckte elden tillsammans

Tillsammans startade de släckningsarbetet där det blåste, för att få stopp på spridningen.

– Sedan kom akutbilen, och då hade vi så gott som släckt branden, säger Per Larsson och fortsätter:

– Men elden började ta längre upp mot träden, så bara några minuter till hade det fjuttat sig rejält.

Efter en stund fick brandkåren, Per och Roger ytterligare uppslutning.

– Sedan kom det jättemånga grannar med eldsläckare. Det blev en sådan effekt på en gång och alla ville hjälpa till.