Åtta politiker, från fem olika partier, fanns på plats i Rydängskyrkan under tisdagen för att diskutera viktiga frågor som SPF:s medlemmar anser att politikerna måste arbeta med under kommande mandatperiod.

En av frågorna som engagerade både politikerna och de äldre kommuninvånarna var boendeformer för äldre och placeringen av dem.

– Vi tror att särskilt boende kommer vi inte att ha råd att ha på de mindre orterna. Däremot jobbar vi för att det ska bli trygghetsboende i alla de mindre orterna, Asby, Hestra, och Rydsnäs, sa Anna-Lena Svensson (S) som även talade om Solängen.

– Sen ser vi att vi måste göra något med Solängen, fortsatte Svensson, som dock påpekade att det inte nödvändigtvis behöver handla om en nybyggnation utan likaväl kan bli en uppfräschning av lokalerna när fråga har utretts.

KD förordar renovering av lokalerna.

– Senast om några år måste man göra något med lokalerna på Solängen. Vi har inte råd att bygga nytt, utan måste renovera upp lokalerna undan för undan, sa Bengt Malm (KD) som även tog upp frågan om andra former av boende och hur länge äldre ska bo hemma.

– Är det bra att folk bor så länge hemma och sen flyttar när de är svaga? sa han.

Politiker ska själv praktisera

Sven-Inge Karlsson (C) påpekade att frågan gällande olika former av boende för äldre ständigt diskuteras inom politiken i Ydre kommun och att han höll med om mycket av det som sades under debatten.

Han påpekade dock att hemtjänstpersonalen kör orimligt långa sträckor i onödan under nattetid, för att enbart titta till en person som sover. Tekniska lösningar skulle kunna underlätta för hemtjänstens personal, menade han.

– Det finns, men Ydre kommun har inte kommit så långt än, sa han.

Att det är samstyre i Ydre kommun märktes under debatten då partierna i mångt och mycket var eniga. Miljöpartiets René Mraule har dock inte suttit med i samstyret under mandatperioden och ansåg sig därmed inte ha samma insyn som övriga partier.

– Och jag vet för lite över huvud taget om hur situationen ser ut med äldreboende, hur hemtjänsten fungerar, vad som funkar dåligt och att Solängenlokalerna är felbyggda. Jag kom fram till att jag vill bygga min egen uppfattning, sa han och berättade att han därför kommer att ta en veckas ledigt från jobbet under hösten och praktisera och försöka få en inblick i de olika verksamheterna.

– Jag vill se hur det ser ut och var ligger problemen. Sen ska jag bilda mig en uppfattning om vad som behöver göras, sa han.

Moderaternas representant Carl Rydberg menade att man måste analysera läget så att man inte gör något förhastat gällande framtida äldreboenden i kommunen.

– Vi är öppna både för ombyggnader och nybyggnader. Samtidigt så har vi sett en tendens på sista tiden att det gapar alltmer tomt i kommunens och bostadsbolagets bostäder, åtminstone i Österbymo, så det gäller att våga analysera befolkningsläget innan man gör för mycket i den här frågan, säger moderaten Carl Rydberg.

Tände inte till

Andra exempel på ämnen som debatterades var Ydre Wärdshus som kostat skattebetalarna mycket pengar, problem med att journalsystemen i Jönköpings län och Östergötland inte är sammanlänkade samt klagomål på vägnätet och avsaknaden av ett övergångsställe i Österbymo.

Det var första gången som SPF i Ydre anordnade en politikerdebatt.

– Vi är en rätt stor förening, med över 300 medlemmar. Pensionärsfrågorna blir allt mer viktiga i samhället, så vi tyckte att det var intressant att höra vad politikerna hade att säga, säger Jan-Anders Bergquist, som är ordförande i föreningen.

– Debatten tände ju inte till direkt, men det var intressant ändå och det är inte många politikerdebatter som hålls i Ydre kommun. Vår är kanske den enda, avslutar han.