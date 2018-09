Så fördelas de 1,5 miljonerna i Idéfonden

Följande har tilldelats medel ur Idéfonden.

Kinda Ridklubb 150 000 kronor, Ydre Ridklubb 150 000, Ydre Motorklubb 125 000, Ydre Kulturcentrum 80 000, Stångådalsbanans Vänner 75 000, Rimforsa IF 75 000, Torpa Missionsförsamling och Torpa Equmenia 55 000, Ydrekompaniet 50 000, Ydrefors Samhällsförening 50 000, Ulrika Butik och Café 50 000, Torpa AIS 50 000, Tidersrums Hembygdsförening 50 000, Oppeby Hembygdsförening 50 000, Kisa Scoutkår 50 000, Kisa Båtklubb 50 000, Kisa Bollklubb 50 000, Hägerstad-Kettilstad Hembygdsförening 50 000, Horn/Hycklinge IF 50 000, Asby IF 50 000, Rydsnäs IF 40 000, Horn Hycklinge Turism 30 000, Kinda Båtklubb 25 000, Norra Vi Idrottssällskap 20 000, Kinda Golfklubb 20 000, Hestra Samhällsförening 20 000, Hycklinge JUF 15 000, Björkfors Näringslivscentrum 15 000 och Slätmons BK 5 000 kronor.

Källa: Kinda-Ydre Sparbank