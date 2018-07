Det var vid 08.55 under onsdagsmorgonen som polisen fick in ett larm om ett misstänkt inbrott i Nässjö. En granne på adressen hade slagit larm till polisen om att två för denne okända personer hade tagit sig in på fastighetens område.

– Vi är på plats och kontrollerar två personer, säger Åsa Willsund, presstalesperson på Jönköpingspolisen.

När polisen kom till platsen konstaterade patrullerna att det handlade om anhöriga i ett garage, men att de hade behörighet till egendomen. Polisen misstänker därför inget brott.