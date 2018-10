Övriga i presidiet under nya mandatperioden blir Jonas Fingalsson, S, förste vice ordförande, och Simon Spaak, M, andre vice ordförande.

De tjugo män och kvinnor som ska ta de slutliga besluten i Ydrepolitiken under de närmaste fyra åren formerade sig under nya kommunfullmäktiges allra första sammanträde på måndagen. Egentligen skulle de ha varit 21 men en stol kommer att stå tom under hela mandatperioden till följd av valutgången.

Sverigedemokraterna fick två mandat men hade bara ett namn på sin lista, Claes Norrby. Därmed kan den andra platsen inte tillsättas.

Ett historiskt möte

Måndagskvällens fullmäktige i Ydresalen var historiskt. I församlingen återfanns för första gången en ledamot från Vänsterpartiet.

– Det känns bra att Vänsterpartiets väljare här i Ydre nu också får en röst i den lokala politiken, sa Olle Forsell, efter sin och Vänsterpartiets premiär i fullmäktige.

– Min ambition är att framöver vara mer aktiv i debatten och diskussionerna. Vi vill vara med och påverka det politiska arbetet i kommunen under de kommande fyra åren.

Olle Forsell och övriga nykomlingar fick en lugn start på arbetet i fullmäktige.

Ärendelistan bestod till största delen av olika punkter med information, redovisning av rapporter samt olika val, av vilka beslutet om nytt presidium var det tyngsta.

Den sistnämnda frågan vållade ingen debatt. Fullmäktige gav enhälligt gångna mandatperiodens ordförandetrio med Centerpartisten Anders Andersson fortsatt förtroende.

Nye S-ledamoten Willy Ahlberg visade omgående att han inte har nåt emot den kommunpolitiska hetluften. Tvärtom.

Han var uppe i talarstolen vid två tillfällen och hade skarpögda synpunkter på innehållet i de båda revisionsrapporter som redovisades under kvällen.

Anders Gunnar återfanns på publikplats då sammanträdet påbörjades. Där blev han inte långvarig. Då det framkom att en av Centerpartiets ordinarie ledamöter saknades kallades den nyutnämnde C-ersättaren in för tjänstgöring och fick ta plats bland beslutsfattarna.

Pizzeria i värdshuset

Moderaten Christer Wiström undrade mot slutet av sammanträdet hur det gick med planerna för värdshuset och fick svar av C-kommunalrådet Sven-Inge Karlsson.

Denne berättade att pizzerian är på väg in i lokalerna, en flytt väntas så snart som möjligt, och att de diskussioner som förs om en bed and breakfast-satsning i byggnaden fortsätter.