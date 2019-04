Alvesta hade ledningen i halvtid med 2–0 borta mot Stockaryd/Rörviks IF i division 5 Småland sydvästra i fotboll. Men i andra halvlek kom Stockaryd/Rörviks IF mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

Hemmalagets mål gjordes av Deria Hassan Deria och Joel Pettersson, medan bortalagets mål noterades på Filip Karlsson och Bashir Bashiir.

Alvesta har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Stockaryd/Rörviks IF har fyra poäng.