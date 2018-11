Stärkta bibliotek är namnet på den statliga satsning som pågår under tre år. Åren 2018-2020 ska 225 miljoner kronor per år fördelas till Sveriges kommuner. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Det går att ansöka om bidraget två gånger per år. I somras fick biblioteket 550 000 kronor från Kulturrådet. Det var tillsammans med kommunerna Eksjö, Gnosjö, Mullsjö och Värnamo och pengarna ska användas till en filmtjänst.

Nu har Kulturrådet fördelat ytterligare 3,2 miljoner kronor till biblioteken i Jönköpings län. Aneby kommun får en stor del av den kakan. Bidraget är alltså på hela 750 000 kronor.

Det är naturligtvis till stor glädje för bibliotekschef Lars Graneheim och hans personal.

– Pengarna ska vi framför allt använda för att bygga om barnavdelningen och för att skapa fler studieplatser, säger han.

Ska bli skillnad

Så mycket mer kan Graneheim inte säga i dagsläget. Beskedet från Kulturrådet är så färskt och dessutom är det hans företrädare som ligger bakom ansökan.

– Men de som besöker biblioteket kommer att märka att det blir skillnad.

– Det lär dock ta lite tid. Eftersom det handlar om så mycket pengar måste vi upphandla det arbete som ska göras och vi måste ha en dialog med fastighetsägaren Aneby Bostäder, fortsätter han.

Lite mer om filmtjänsten Cineasterna, som är högaktuell och gratis. Den är tillgänglig från och med fredag i Aneby och alltså på ytterligare fyra bibliotek.

Den som har ett giltigt lånekort kan logga in på streamingsidan och titta på film via internet. I utbudet finns både nya och gamla filmer för både barn och vuxna. Möjligheten finns att låna ett bestämt antal filmer per månad. Den som har streamat en film har 48 timmar på sig att titta på den.

– Det är ett bra utbud, även om det inte kan jämföras med det som till exempel Netflix erbjuder, säger bibliotekarie Nathalie Nance.

Pengarna från Kulturrådet gör det möjligt att erbjuda tjänsten under ett års tid.

– Sedan får vi se hur vi fortsätter, men vi vill att projektet ska bli permanent.