I ett konferensrum i Hall Medias lokaler i Jönköping sitter nio förstaårsstudenter från journalistutbildningen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. De är alla en del av Hall Media Akademi, en ny satsning där eleverna under två terminer ska lära sig allt om hur det är att jobba med lokal journalistik.

– Jag tänkte att det skulle vara en kul grej, och ett bra komplement till utbildningen. Här blir det mer att man att man får göra saker "hands on", säger Fanny Hinas, som är en av deltagarna.

Hennes intresse ligger främst inom foto och film, och hon hoppas en dag kunna jobba som fotograf på SVT eller på ett produktionsbolag. Även på Hall Medias tidningar jobbar man numera mycket med livesändningar och tv, och faktum är att där ser framtidsutsikterna för ett fast journalistjobb bättre ut än på länge. Från att ha varit en övermättad arbetsmarknad har nu mediebranschen svårt att hitta journalister att rekrytera - samtidigt som studenterna i mindre utsträckning söker sig till de utbildningar som finns.

– Så det är ett dubbelpipigt problem där vi såg att Hall Media Akademi skulle kunna vara en lösning, säger Patricia Svensson, onlinechef på Hall Media och initiativtagare till projektet.



Foto: Robert Eriksson

"Hoppas vi hittar nya stjärnor"

Alla elever i årskurs ett bjöds in att delta i den frivilliga fortbildningen - 80 procent tackade ja. Tanken är att gruppen ska träffas en gång i månaden under vår- och höstterminen, och få handfasta tips på praktiska moment och inspiration på olika ämnen. Under de två träffar som har varit hittills har det handlat om arbetet i sociala medier, och om kommunal granskning. Fortbildare är koncernens egna medarbetare, och förhoppningen är att träffarna ska väcka lusten för den lokala journalistiken.

– Vi hoppas att vi hittar nya stjärnor som kan jobba hos oss. Jag minns själv hur det var när man pluggade, man var ute efter programledarjobb eller uppdrag hos de stora "drakarna". Men jag tycker att det roligaste som finns är att jobba med lokaljournalistik, och här får man göra allt - skriva, filma. podda, granska och livesända, säger Patricia Svensson.



Foto: Robert Eriksson

Peter Johnson, lärare och linjeledare på journalistutbildningen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, påpekar att Hall Media under de senaste åren rekryterat många av skolans före detta studenter. Men det har också sinat bland ansökningarna till utbildningen, och man har sedan ett par år tillbaka svårt att få ihop fulla klasser.

– Ryktet har gått ryktet har gått om att det är tufft att få jobb inom journalistbranschen. Men nu tycker jag mig se att det svänger igen, dels eftersom många folkhögskolor har lagt ner sina journalistlinjer, och dels eftersom många journalister har lämnat yrket och blivit kommunikatörer och annat. Så nu finns det plötsligt ett stort behov av att hitta folk som kan rycka in.

Det har varit tal om olika typer av samarbeten tidigare, och Södra Vätterbygden har redan ett liknande projekt med Sveriges Radio P4. Men med tanke på det något trängda läget blev det här initiativet nu än mer intressant och relevant, säger Peter Johnson.

– I förlängningen är det ju också så att jag tycker att det är otroligt viktigt med lokal journalistik, och många av våra studenter kommer ju att hamna just där. Så man kan ju säga att det här är ett samarbete som hjälper till att säkra den lokala demokratin.