Eksjösonen har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med NHL-klubben som enligt Expressen är värt närmare 90 miljoner kronor. Eftersom han har ett år kvar på sitt gamla kontrakt börjar det nya avtalet gälla säsongen 2019/20.

– Jag vill inte kommentera siffrorna innan de blir officiella efter helgen, men helt klart är jag jättenöjd. Jag trivs med klubben, tränarna och lagkamraterna och hade inga tankar på att flytta på mig, säger Hjalmarsson, till tidningen.

31-åringen siktar på att nästa säsong ska bli bättre än den förra, både för honom själv och för laget.

– Jag har fokuserat på rehabilitering från skadorna förra säsongen och hoppas kunna gå på is under nästa vecka i Kinnarps. Och sedan tittar jag på mycket VM-fotbollen. Jag älskar fotboll och följer Premier League och mitt Manchester United under säsongen.

Hjalmarsson är inte den enda svensken som förlängt med Arizona. Backstjärnan Oliver Ekman-Larsson kritade nyligen på ett 8-årskontrakt värt cirka 590 miljoner kronor.