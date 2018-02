Under fredagsförmiddagen meddelade Fiesta Eksjö att musikgruppen Eleine kommer till stadsfesten den 24 augusti. 2015 släppte de sitt första album med samma namn. Nu har de även släppt sitt andra album med namnet Until the end och ger sig it på turné med Arch Enemy.

Eleine har spelat på flera stora festivaler som Sweden rock, Gefle metal festival och Loud & metal mania festival i Tokyo